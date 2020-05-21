Два человека ранены в результате стрельбы у британской больницы

Госпиталь работает в обычном режиме

По уточненным данным, в результате инцидента со стрельбой у больницы британского города Питерборо ранены два человека. Полицейское оцепление с госпиталя уже снято, он возобновил работу в нормальном режиме, сообщили в медучреждении.

"Наша больница сейчас работает в нормальном режиме после сегодняшнего инцидента, после которого мы активировали процедуру блокировки. Это была мера предосторожности, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников. Инцидент уже завершен", - написали медики в Twitter.

По данным местного издания Cambridge News, больницу оцепили из-за стрельбы. Ранения получили два человека, в том числе 14-летний подросток. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Полиция после инцидента задержала трех человек.

Ранее сообщалось о "серьезном инциденте", который произошел утром в одном из районов города. Писали, что городская полиция оцепила больницу после сообщений о нападении с оружием, которое произошло неподалеку.

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