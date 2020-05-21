Губернатор Краснодарского края доложил Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Обстановка находится под контролем

В четверг Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Президент поддержал намерение главы региона вновь баллотироваться на этот пост, передает "ТВ Центр".

Основной темой беседы стала ситуация с распространением коронавируса на Кубани. Кондратьев доложил, что обстановка находится под контролем, уже вторую неделю количество тех, кто выздоровел, превышает число новых выявленных случаев. В регионе развернут 21 госпиталь для лечения инфицированных Ковид-19. 60 процентов мест оборудованы подачей кислорода. По мнению губернатора, Краснодарский край готов к постепенному выходу из ограничительных мероприятий с перспективой открытия санаториев.

"Могу смело сказать, что с 1 июня мы все-таки сможем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором открыть санатории и предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медлицензии", - отметил Кондратьев.

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