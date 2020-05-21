Данные россиян собрали в единый регистр

Закон одобрила Госдума

Данные всех россиян собрали в единую базу. Закон о едином федеральном информационном регистре одобрила в третьем и окончательном чтении Госдума.

По замыслу авторов закона, единая база данных граждан страны позволит лучше бороться с правонарушениями и мошенничеством – в частности, при уплате налогов и получении социальной поддержки. Кроме того, уверены инициаторы изменений, благодаря единому регистру повысится собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Вести регистр и отвечать за защиту информации будет Федеральная налоговая служба, используя свои данные, а также данные Минобороны, МВД, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. База будет содержать сведения о каждом россиянине: вся информация, отраженная в паспорте, а также семейное положение, СНИЛС и ИНН. Вступит в силу закон 1 января 2022 года. До конца 2025-го предусмотрен переходный период, сообщает ТАСС.

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