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СМИ: США выходят из Договора по открытому небу

18:09
  • четверг
  • 21 мая 2020

С чем может быть связано это решение?

США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

По данным издания, президент Трамп собирается объявить об этом 22 мая. В Белом доме информацию комментировать отказались. Аналитики издания предположили, что отказ США от этого важнейшего международного соглашения может означать намерение администрации Трампа отказаться и от продления Договора СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, передает "Газета.Ru".

Договор по открытому небу разрабатывался при активном участии Москвы как один из важнейших документов по международной безопасности. И был подписан в 1992 году представителями 23-х государств - членов ОБСЕ.

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