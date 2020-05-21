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Рособрнадзор опубликовал график единых госэкзаменов

17:56
  • четверг
  • 21 мая 2020

Завершить их предполагается 20 июля

Предварительный график единых государственных экзаменов обнародовал Рособрнадзор. В ведомстве планируют начать сдачу ЕГЭ 29 июня – с географии, литературе и информатике.
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ЕГЭ по русскому языку запланирован на 2 и 3 июля. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии.

Завершится экзаменационный марафон сдачей устного экзамена по иностранному языку 18 и 20 июля. В Рособрнадзоре подчеркивают, что сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы.

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