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Российские театры откроют сезон в сентябре

18:42
  • четверг
  • 21 мая 2020

Минкульт проработал "дорожную карту"

Министерство культуры прорабатывает с российскими театрами "дорожную карту" по возвращению к работе. Они возобновят свою деятельность к сентябрю, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
Глава Минкульта Любимова вылечилась от коронавируса

"Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта… Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, мы, конечно, будем работать вместе с Роспотребнадзором, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова", - заявила Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

Что касается музеев, то они могут возобновить работу уже с 1 июня. В то же время, глава Минкульта подчеркнула, что окончательное решение будет принимать губернаторы регионов, где расположены учреждения культуры.

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