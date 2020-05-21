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Собянин рассказал о работе детских садов летом

18:43
  • четверг
  • 21 мая 2020

Они будут продолжать работать в ограниченном режиме

Летом детские сады в столице будут работать в ограниченном режиме. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, "каких-то жестких ограничений нет". "Мы официально не закрывали детские сады. Они все время продолжали работать. Мы создавали специальные дежурные группы - до 12 человек в группе, куда можно было приводить детей. Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тыс. детей, то сейчас 4,5 тыс.", - приводит его слова АГН "Москва".

По словам Собянина, и раньше в летнее время в детских садах работали дежурные группы.

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