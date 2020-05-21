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Собянин заявил о позитивной ситуации в борьбе с COVID-19 в Москве

19:00
  • четверг
  • 21 мая 2020

Заболеваемость существенно снизилась

Позитивной назвал ситуацию по борьбе с коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин. По данным градоначальника, число выявленных инфицированных существенно снизилось – при возросшем числе тестов на COVID-19.
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"В Москве ситуация в настоящее время достаточно позитивная. Мы видим, что при огромном количестве тестов - около 50 тысяч тестов в сутки мы проводим, это классические ПЦР-тесты - выявляемость где-то между 2,5 и 3 тысячами. Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр столицы напомнил, что во время пика заболеваемости тесты выявляли больше 6 тысяч инфицированных в сутки - то есть, число снизилось в два раза. Собянин подчеркнул, что этот показатель - серьезный маркер улучшения обстановки.

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