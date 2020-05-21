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Собянин: "коронавирусные" больницы в Москве разгрузились на треть

19:27
  • четверг
  • 21 мая 2020

Во время пика заболеваемости загрузка достигала 100%

Московские больницы, в которых лечатся больные коронавирусом, стали разгружаться. Сегодня в "коронавирусных" больницах столицы свободны до 30% коек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил о позитивной ситуации в борьбе с COVID-19 в Москве

"Больницы начали постепенно разгружаться. Если у нас были пики и загружены практически на 100%, то сегодня, как правило, 20-30 % коечного фонда в ковидных больницах остаются свободны. С каждым днем все больше и больше", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Столичный градоначальник назвал ситуацию по борьбе с коронавирусом в Москве позитивной. По данным Собянина, число выявленных инфицированных существенно снизилось – при возросшем числе тестов на COVID-19.

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