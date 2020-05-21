Почти 90 МФЦ возобновят работу в Москве с 25 мая

Они равномерно распределены по городу

88 многофункциональных центров возобновят работу с понедельника, 25 мая. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас в городе около 130 МФЦ, будут работать 88. Они достаточно равномерно распределены по городу", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Ранее мэр сообщил, что возможность гулять на улицах появится тогда, когда количество смертей снизится и новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами.

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