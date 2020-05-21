ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 90 МФЦ возобновят работу в Москве с 25 мая

19:17
  • четверг
  • 21 мая 2020

Они равномерно распределены по городу

88 многофункциональных центров возобновят работу с понедельника, 25 мая. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас в городе около 130 МФЦ, будут работать 88. Они достаточно равномерно распределены по городу", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Ранее мэр сообщил, что возможность гулять на улицах появится тогда, когда количество смертей снизится и новые случаи заражения будут исчисляться десятками или сотнями, а не тысячами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
МФЦ
МФЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.