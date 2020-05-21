Путин назвал дату начала ЕГЭ

О чем еще говорили на совещании о ситуации в образовании?

Единый государственный экзамен в России начнется 29 июня. Дату сегодня назвал Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации в образовании. Говорили об отмене итогового тестирования для девятиклассников, переносе призыва в армию выпускников этого года и об условиях зачисления абитуриентов в вузы. На повестке также была организация летнего отдыха детей.

Образование вот уже несколько месяцев, как ушло в "онлайн". Нелегкое испытание и для преподавателей, и для учеников со студентами, и для их родителей, которые из-за самоизоляции порой тоже вынуждены возвращаться в школы и университеты. Условия, как выразился Владимир Путин, экстраординарные, передает "ТВ Центр".

"Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности. Это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, да и вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить", - заявил Путин.

Уже ясно: получен уникальный опыт, продолжает президент. И его нужно использовать. Ведь онлайн-обучение - дополнительный инструмент для повышения качества и доступности образования, для развития передовых, дистанционных технологий. А потому подключение школ к скоростному интернету - приоритетная задача. Вместе с тем, ничто не заменит живого контакта преподавателя с учеником.

"Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Говорил об этом в Послании текущего года, в том числе, приняли тогда решение о специальных федеральных доплатах в 5 тысяч рублей в месяц для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года", - отметил Путин.

Вопрос, который сейчас волнует многих. ЕГЭ. Как и когда будет проходить Единый государственный экзамен.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей – зачисление пройдет в августе. Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - заявил Путин.

Главное сейчас - сохранить жизни и здоровье людей. А потому во время сдачи ЕГЭ будут приняты все меры санэпидембезопасности.

"Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена – по русскому языку – планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться", - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В отличие от школьников, у которых этот учебный год сократился и уже завершен, у студентов, по словам министра науки и высшего образования, учеба продлится до первой половины июля. И впереди, пожалуй, самая необычная сессия – в режиме онлайн.

"Мы также рекомендовали университетам отменить государственные экзамены, если стандартом допускается проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы. По сведениям от вузов, 77% сохранили оба вида итоговой аттестации выпускников – государственный экзамен и защиту диплома", - сообщил Валерий Фальков.

Не менее важная тема - летний отдых для школьников и студентов. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, эпидситуация стабилизируется. Процент детей и подростков среди болеющих "Ковид-19" не превышает 7 процентов. А потому оздоровительную кампанию проводить можно и нужно. Правда, пока в границах региона, выезжать за пределы субъекта дети не смогут.

"Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними и вместе с тем позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима. С тем, чтобы тот отдых был полноценным", - рассказала Анна Попова.

Включиться в эту работу обещает и образовательный центр "Сириус". Так что школьники смогут развиваться летом еще и интеллектуально. А МГУ готов содействовать со своей стороны. По словам ректора, из его студентов всегда получались лучшие вожатые в детских лагерях. Кроме того, Виктор Садовничий заявил, что сейчас самое время содействовать зачислению в университеты иностранцев.

"Имею в виду, что им надо создать и хорошие условия, чтобы они могли прислать документы и приехать, когда нужно. Но и с другой стороны, есть такая форма, когда мы видим их успехи предыдущие и мы можем по результатам этого портфолио их предыдущих успехов зачислять их на наши подготовительные отделения, как мы всегда принимаем, а потом - принять в наши университеты", - заявил Садовничий.

Отчасти проблема эта уже решена - и весьма необычным способом, докладывает президенту ректор Санкт-Петербургского государственного университета.

В завершение Владимир Путин подчеркивает: в следующем учебном году вузам рекомендовано не повышать стоимость обучения. При этом, чтобы возместить потери от пандемии, на поддержку федеральных учреждений образования, науки и культуры, по словам президента, направят 42 миллиарда рублей. Эти деньги в первую очередь, должны пойти на зарплаты сотрудникам.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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