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МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

22:30
  • четверг
  • 21 мая 2020

Документ был подписан в 1992 году

Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. Так Москва отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон выйдет из этого важнейшего соглашения, передает "ТВ Центр".
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В нашем МИД подчеркнули, что нет никаких препятствий для обсуждения вопросов, которые США пытаются выдать за некие нарушения со стороны России. Москва открыта к диалогу, но и план ответа на случай выхода США из Договора есть.

В ООН уже заявили, что разрыв этих договорённостей чреват началом гонки вооружений. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Он позволяет открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. Документ подписали 34 государства. Дональд Трамп заявил, что США могут заключить с Москвой новый договор по контролю над вооружениями, пишут "Дни.ру".

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