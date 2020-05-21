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Госдума во II чтении приняла проект закона о неотложных мерах поддержки экономики

22:28
  • четверг
  • 21 мая 2020

Что обсудили депутаты?

В четверг Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В подготовке поправок к документу участвовали 12 комитетов нижней палаты, передает "ТВ Центр".

Утвержденный пакет обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочку платежей в случае покупки государственного или муниципального имущества. Депутаты также приняли проект закона об одностороннем порядке расторжения договора аренды. В первом чтении одобрен и документ о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных НКО в связи с распространением "Ковид-19". Кроме того, Госдума увеличила до пяти лет сроки предоставления бюджетных кредитов регионам, а также утвердила повышение пособия по уходу за детьми для неработающих граждан.

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