Как Бразилия превратилась в новый очаг COVID-19

В стране не приняли должных мер для защиты от коронавируса

В Европе самые плохие показатели по смертности среди шведов. По данным издания "Телеграф", за последнюю неделю летальность в скандинавской стране превысила показатель в 6 человек на миллион населения. А, например, в соседних Дании, Норвегии и Финляндии меньше в несколько раз. Эксперты связывают плохие данные из Швеции с изначальным отказом властей королевства от строгих мер карантина и самоизоляции. По той же причине вспышка заболеваемости сейчас в Бразилии.

Латинская Америка - новый очаг коронавируса, эпицентр в Бразилии. За последние дни она вышла на третье место в мире по количеству заболевших - более 290 тысяч. Только за сутки - плюс 20 тысяч. Поскольку тестирование здесь развито слабо, эксперты полагают, что реальная цифра может быть намного больше. По всей стране разворачивают полевые госпитали, в больницу превратился даже культовый футбольный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Врачи признаются: войну с коронавирусом пока проигрывают. Однако Президент Жаир Болсонару даже теперь игнорирует рекомендации ВОЗ и не принимает ограничительных мер, называя коронавирус "небольшим гриппом". Он выступает против закрытия магазинов, ресторанов и школ, поскольку, по его мнению, экономика Бразилии не выдержит карантина. С ним согласны далеко не все губернаторы. В Сан-Паулу со вчерашнего дня объявлены пять выходных.

Однако у Президента Болсонару свои взгляды на медицину и на науку. Не согласных с ним министров здравоохранения он готов смещать хоть каждый месяц - за время пандемии на этот пост заступил уже третий чиновник. "Бразильский Трамп", как его называют, по примеру Трампа американского решил бороться с коронавирусом непроверенными препаратами против малярии. Только, в отличие от вашингтонского коллеги, Болсонару доверил им не только своё здоровье, но и всей нации. Не прошедшим клинические испытания хлорохином в Бразилии рекомендовано лечить всех заболевших "Ковид-19". Несмотря на побочные эффекты - повреждения сердца, печени, сетчатки и даже летальный исход.

Уже больше 40 процентов бразильцев недовольны действиями, а точнее бездействием властей в борьбе с инфекцией. Ведь такого резкого всплеска можно было избежать, если бы власти позаботились об этом заранее. Например, как это сделали в России, где удалось избежать взрывного развития эпидемии. С самого начала все силы были направлены на профилактику. Ведь предотвратить всегда легче, чем бороться с последствиями. Поэтому мы как можно раньше ввели режим самоизоляции и сразу начали готовить систему здравоохранения. Минобороны в короткие сроки возвело больницы по всей стране, новую клинику и множество временных госпиталей построили в Москве. В итоге столица обеспечила себя койками с запасом, и теперь больницы постепенно могут возвращаться к плановому приёму пациентов.

В России, как накануне отметила вице-премьер Татьяна Голикова, самый низкий уровень летальности в мире - 0,95 процента. К тому же, мы остаёмся лидерами в области диагностики и объемов тестирования: по всей стране работают более 650 лабораторий. Вирус постепенно отступает, но на всякий случай российская медицина готова к любым ситуациям.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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