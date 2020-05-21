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С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

19:52
  • четверг
  • 21 мая 2020

Мэр объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице

С 27 мая в столице будут действительны только московские цифровые пропуска. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня", - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что впервые с начала распространения коронавирусной появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, подчеркнув, что чтобы эта тенденция не сменилась разочарованием, необходимо и впредь соблюдать необходимые меры предосторожности.

"Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас  появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", - заключил мэр.

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