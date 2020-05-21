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Избиркомам разрешили готовиться к голосованию по Конституции

20:06
  • четверг
  • 21 мая 2020

Снимаются ранее наложенные финансовые ограничения

Подготовка к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию возобновляется. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Центризбиркома. Согласно документу, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения.
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Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта заявил о решении перенести дату голосования по поправкам в Конституцию. Причина - эпидемия коронавируса на территории страны. Путин тогда отметил, что новую дату определят, исходя из развития ситуации с COVID-19.

Позже стало известно, что избиркомы в российских регионах с 28 марта должны были приостановить перечисление денежных средств на счета территориальных избирательных комиссий, открытые им на период подготовки и проведения общероссийского голосования. Теперь эти ограничения сняты.

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