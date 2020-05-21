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Москвичей обяжут носить маски на вокзалах и в поездах

20:42
  • четверг
  • 21 мая 2020

Мера начнет действовать с 25 мая

Ношение масок и перчаток с 25 мая станет обязательным не только в поездах, но и на железнодорожных вокзалах Москвы. Указ, подписанный мэром столицы Сергеем Собяниным, опубликован на его официальном сайте.
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"С 25 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта", - сказано в указе градоначальника.

Как пишет в своем блоге градоначальник, по поводу использования масок на железных дорогах возникало много вопросов. Собянин пояснил, что защитные средства обязательны не только в поездах, но и на вокзалах и станциях, платформах, мостах, тоннелях и переходах.

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