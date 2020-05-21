Решение Трампа о разрыве договора с Россией напугало конгресс США

Конгрессмены беспокоятся об американских войсках в Европе

Комитет палаты представителей США выразил обеспокоенность решением президента Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу. Конгрессмены считают, что это ставит под угрозу американские войска в Европе.

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, которое подписали 34 государства, позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга.

В Вашингтоне ранее заявили, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия, в свою очередь, указала, что американская сторона сама нарушила соглашение, не обеспечив в 2016 году безопасный пролет российского самолета АН-30Б и отказавшись предоставить промежуточные аэродромы, напоминает ТАСС.

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