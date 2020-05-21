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Доллар упал до 70 рублей впервые с марта

21:43
  • четверг
  • 21 мая 2020

Укрепилась российская валюта и по отношению к евро

Курс доллара на Московской бирже 21 мая приблизился к отметке в 70 рублей – впервые с марта. Американская валюта расчетами "завтра" к 10 утра 21 мая снизилась на 13 копеек — до 70,96 рубля.
Растущая нефть сбила с толку доллар и евро

За американцем последовал и евро. Курс впервые с 6 марта снизился до 77,85 рубля. Вырос и июльский фьючерс на нефть марки Brent - на 1,51%, до 36,29 доллара за баррель.

Российская валюта укрепляется четвертый день подряд. Аналитики связывают положительную динамику с восстановлением цен на нефть, а также с приближением налогового периода и действиями Центробанка, проводящего валютные интервенции, передает RT.

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