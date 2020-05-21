ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве рассказали о судьбе перенесших тяжелую форму COVID-19

21:56
  • четверг
  • 21 мая 2020

Заболевание сокращает жизненную емкость легких

Пациентам, перенесшим тяжелую форму заболевания коронавирусной инфекцией, предстоит долгая реабилитация. Болезнь поражает легочную ткань, и, насколько долгим будет период восстановления, зависит от возможностей организма, пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав назвал сроки плановой вакцинации взрослых

"Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же… сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани - и, в том числе, компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе с вирусом. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы", - заявил Мурашко в эфире телеканала  "Россия-1".

Ранее эксперты Минздрава рассказали, что COVID-19 воздействует на всю кислородотранспортную систему организма – так что реабилитация после выздоровления может занять несколько месяцев.

Мурашко в интервью программе "Вести" добавил, что для таких ситуаций создан целый комплекс мероприятий. Он позволяет восстановить работоспособность легких в полном объеме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.