В Минздраве рассказали о судьбе перенесших тяжелую форму COVID-19

Заболевание сокращает жизненную емкость легких

Пациентам, перенесшим тяжелую форму заболевания коронавирусной инфекцией, предстоит долгая реабилитация. Болезнь поражает легочную ткань, и, насколько долгим будет период восстановления, зависит от возможностей организма, пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же… сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани - и, в том числе, компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе с вирусом. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы", - заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее эксперты Минздрава рассказали, что COVID-19 воздействует на всю кислородотранспортную систему организма – так что реабилитация после выздоровления может занять несколько месяцев.

Мурашко в интервью программе "Вести" добавил, что для таких ситуаций создан целый комплекс мероприятий. Он позволяет восстановить работоспособность легких в полном объеме.

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