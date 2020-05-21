В МИД рассказали, как распределят аппараты ИВЛ из США

В Россию в четверг прибыла первая партия аппаратов

Последние данные Оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса в России. За сутки выявлено 8 тысяч 849 случаев заболевания. Всего в стране подтвердились диагнозы у 317 тысяч 554 человек. Минувшим днем от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 127 человек. За весь период проведено 7 миллионов 800 тысяч лабораторных исследований на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 277 тысяч человек. Число выздоровевших за сутки составило 7 тысяч 289. В Москве выявлено 2 тысячи 913 новых инфицированных, скончались 68 человек с коронавирусом и сопутствующими болезнями. Из клиник выписаны 3 тысячи 746 пациентов, а за всё время выздоровели уже больше 40 с половиной тысяч человек.

Эта фотография будет напоминать о незабываемом приключении – как наших туристов вывозили с Кипра и Мальты. За штурвалом самолета - Герой России Дамир Юсупов. Тот самый, который летом 2019 года совершил аварийную посадку на кукурузное поле.

Татьяна с сыном летели в Ларнаку на лечение. Планировали вернуться через 2 недели, а задержались на 2 месяца. "Были уже обратные билеты и наши билеты были отменены. Потом я купила еще билеты, еще билеты, и еще. И все они были отменены. Очень хочу домой. И мой супруг ждет дома в Туле и поэтому возвращаемся", - рассказала она.

В аэропорту к пассажирам тут же подбегают медики. Положенный осмотр. Туристов ждет двухнедельный карантин. Точно такой же предстоит отсидеть и прибывающим в Крым. На платформе туристов встречают люди в защитных костюмах – медики. Температура, документы. 12 человек тут же купили обратные билеты. 11 увезли в обсерватор. Это меры, которые должны помочь сдержать распространение вируса.

Самая сложная ситуация - в Дагестане. В регион по поручению президента на помощь направлены силы МЧС. Проводятся санитарные мероприятия. В Красноярском крае на карантине более 800 вахтовиков с золотоносного месторождения. И здесь помощь оказывают военные. Они возводят полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. мест — это 50 палаток по 20 мест каждая.

В Майкопе резкий прирост числа заразившихся. Коронавирус подтвердился у 151 человека после того, как они посетили похороны. Узнав о случившемся, местный глава района даже подал в отставку. Контактировавших с заболевшими обязали пройти тест на "КОВИД-19".

Медики сейчас работают в крайне опасных условиях. Спасают жизни, при этом жертвуя своими. В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату тем, кто работает непосредственно с зараженными коронавирусом. Сегодня на заседании с членами правительства Михаил Мишустин поручил ежедневно докладывать ему о ситуации с этими выплатами.

Некоторые регионы постепенно ослабляют режим самоизоляции. Но обязательным остается ношение масок и перчаток. Как в Москве.

В Россию в четверг прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США. Весь груз передан безвозмездно – в рамках взаимопомощи, сообщили в нашем МИД.

"50 аппаратов ИВЛ, как и ожидающаяся на следующей неделе еще одна партия этих систем, поступают в распоряжение Центра имени Пирогова. Специалисты будут принимать решение о дальнейшем распределении американского оборудования по российским медицинским учреждениям с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и в зависимости от того, где в них есть реальная потребность", - отметила Мария Захарова.

В столице идет массовое тестирование на антитела. Исследование по новой программе прошли уже свыше 10000 москвичей. Специалисты, сделав анализ, точно скажут - на какой стадии болезни находится пациент, а, возможно, он уже переболел. В помощь врачам - искусственный интеллект, который с легкостью определит, есть ли вирус у пациента или нет. Достаточно показать ему результаты компьютерной томографии и машина считает отклонения от нормы.

Государство поддерживает современные технологии. А это значит, что совсем скоро с помощью искусственного интеллекта можно будет не только повысить качество медицинских услуг, но и шагнуть в новую эру, ту, которая начнется после эпидемии.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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