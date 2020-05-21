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Дисциплинированные москвичи повысили индекс самоизоляции

22:18
  • четверг
  • 21 мая 2020

Большая часть жителей столицы – дома

Жители Москвы соблюдают режим самоизоляции, подавляющее большинство москвичей находятся дома. Об этом свидетельствует статистика сервиса "Яндекса" - по этим данным, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,9.

Указанное значение - выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Днем ранее в это же время индекс был равен 3,8.

В Московской области показатель еще выше. В Королеве, Щелково, Фрязино и Электростали он равен 4,3.  Самый низкий уровень самоизоляции к этому часу - в Котельниках, 3,3.

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