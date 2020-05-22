Кто финансировал фашистскую Германию перед началом Второй мировой

Росархив опубликовал документы, которые проливают свет на начало войны

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили публикацию Росархива. Накануне было обнародовано более 1,5 тысячи исторических документов - данные разведки, записи министров, и даже отчеты с застолий польских генералов. Все их оцифровали и выложили в сеть к Юбилею Победы. Это уникальные материалы о событиях, которые предшествовали Второй мировой войне.

Какое значение обнародованные свидетельства имеют для ученых? И как исторические документы могут помочь в понимании политики XXI века? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Представители Англии и США вкладывали ресурсы, финансирование и открывали кредитные линии, прощали долги фашистской Германии. Начиная с 1936 года ей разрешили производить военную технику и вооружение, то есть все ограничения были сняты. Мало того, страна получила кредиты. Заключаются выгодные контракты, идут поставки сырья. Кто-то во время этих действий получает экономическую выгоду", - сказал эксперт.

Полный комментарий Леонкова смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"