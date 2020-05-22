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В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

08:05
  • пятница
  • 22 мая 2020

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат на COVID-19

Московский оперативный штаб сообщил новые данные о количестве умерших пациентов с коронавирусом. За последние сутки в столице умерли 73 человека, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Всего с начала эпидемии в Москве скончались 1794 человека.

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В четверг в России было выявлено 8849 случаев заболевания. Всего в стране подтвердились диагнозы у 317 тысяч 554 человек. Минувшим днем от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 127 человек.

За весь период проведено 7 миллионов 800 тысяч лабораторных исследований на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением остаются 277 тысяч человек. Число выздоровевших за сутки составило 7289.

В Москве было выявлено 2913 новых инфицированных. Из клиник выписаны 3746 пациентов, а за всё время выздоровели уже больше 40,5 тысячи человек.

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