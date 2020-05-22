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ФСИН обвинила французских журналистов в провокации

08:33
  • пятница
  • 22 мая 2020

СМИ хотят дестабилизировать обстановку в России

ФСИН по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России.
В бунтующей колонии в Ангарске вспыхнул пожар

20 мая журналисты France24 рассказали о ситуации в исправительной колонии №15 в Ангарске (Иркутская область). По их мнению, после бунта в колонии, который произошел 9 апреля, пропали 60 заключенных, а сотрудники правоохранительных органов применяют пытки.

На сюжет отреагировала ФСИН по Иркутской области. Она назвала эту информацию лживой и направленной на дестабилизацию социальной обстановки в России. Ведомство призвало родственников не доверять информации СМИ. ФСИН рассказала, что с 13 апреля адвокаты посещали заключенных 25 раз, члены ОНК – 12, омбудсмен – 2 раза, А журналистов France24 не впустили на территорию колонии из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, взамен им подготовили ответ в письменной форме.

Бунт в ИК начала 9 апреля. После беспорядков на территории колонии произошел пожар. Бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. Официально сообщается об одном погибшем. По предварительной информации, беспорядки устроил вор в законе, который якобы отошел от криминальных дел, но по-прежнему имеет большое влияние.  

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