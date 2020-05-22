Где в Москве чаще всего нарушают санитарные нормы

Роспотребнадзор провел тысячи проверок

С 1 мая в Москве приостановили деятельность 32 объектов, где сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение противоэпидемических правил.

Как сообщается на сайте ведомства, в 51% случае нарушения были выявлены на объектах торговли продуктами питания. Нарушения также нашлись на объектах транспорта (31%), торговли непродовольственными товарами (29%), общественного питания и торговли детскими товарами (по 26%). Меньше всего замечаний у Роспотребнадзора вызвали промышленные предприятия (15%).

В ведомстве перечислили основные нарушения: отсутствие разметки, бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, запаса дезинфицирующих средств, а также запаса масок и перчаток. Кроме того, на проблемных объектах не соблюдали социальную дистанцию, не замеряли температуру тела сотрудников, не проводили регулярную уборку и обработку поверхностей.

С 1 мая Роспотребнадзор провел 3980 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима. Те или иные нарушения обнаружили на 1184 объектах. Некоторые из них руководители предприятий устранили либо до завершения проверок, либо через пару дней после проверки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"