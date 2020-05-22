России предсказали череду карантинов до конца 2021 года

Есть еще три сценария, при самом худшем нас ждет возврат в 90-е

В России могут происходить повторные волны эпидемии коронавируса и череда карантинов. Такой сценарий развития ситуации описали эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group. Это может длиться вплоть до конца 2021 года.

Такой сценарий эксперты назвали "тяни-толкай". Ситуация, по их мнению, нормализуется только после появления вакцины от коронавируса. При таком развитии ситуации ВВП страны упадет на 7-10%.

Основным последствием реализации такого сценария будет волна банкротств в малом и среднем бизнесе, пишет РБК. Чтобы пройти этот период эксперты рекомендуют властям расширять мощности медицинских учреждений, а будущие карантины делать более предсказуемыми и короткими.

Специалисты предположили еще три варианта. При сценарии "Отскок" кризисные явления завершатся уже после первой волны заболеваемости. В этом случаев ВВП потеряет 4-6%. При варианте "Критический спад" экономика просядет на 10–15%, кризис затянется, а промышленное производство остановится, начнется масштабный кризис. Самый пессимистичный прогноз получил название "Вторые 90-е". В этом случае начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты BBG называют такой сценарий маловероятным и не видят для него предпосылок.

Ранее о риске второй волны заболеваемости коронавирусом предупреждали во Всемирной организации здравоохранения. Там призвали не расслабляться после окончания первой волны.

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