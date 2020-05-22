"Диковинная четвертая": Брухунова едко прошлась по Степаненко

Она напомнила, как артистка увела юмориста из семьи

Молодая жена Петросяна резко отозвалась о четырех бывших супругах своего избранника, больше всего досталось Елене Степаненко.

Поклонники обвинили Татьяну в том, что она разрушила брак Петросяна с его четвертой женой Еленой Степаненко. Одна из фолловеров написала: "Не уважаю подобных женщин. Получается, жена с ним десятки лет и в горе, и в радости, и имущество нажито. А тут жена стала стареть — и вот оно, счастье. Вам все вернется".

В ответ Брухунова напомнила, что Степаненко, в свою очередь, увела Петросяна от его третьей жены Людмилы, искусствоведа из Санкт-Петербурга.

"А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвертой, о которой говорите вы. Там ведь годы совместной жизни были и даже ребенок", - взорвалась Брухунова.

Помощница Петросяна попросила поклонников перестать сочувствовать Степаненко, поскольку Елена Григорьевна сейчас очень счастлива, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. По данным СМИ, в декабре прошлого года Петросян женился на 31-летней Брухуновой. В марте 2020 года у них родился мальчик. Официального подтверждения этой информации нет.

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