Ургант в розовых носках отчитал Собчак за отсутствие маски

Они встретились на работе

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram забавное видео, где она обменивается шутками с коллегой Иваном Ургантом.

Звезды встретились в телецентре "Останкино". Во время разговора Собчак начала вести съемку, направив камеру на Урганта. "Ты бы себя сняла, чтобы люди хоть посмотрели, как ты без всего", - сказал ей с упреком шоумен. Он шел по коридору в маске, тогда как его коллега пренебрегла мерами индивидуальной защиты.

После этих слов Собчак развернула камеру смартфона на себя и попыталась оправдаться: "А что, я сдала анализы, мне можно". "Нет, ты просто сдала, мать", - пошутил Ургант. Все, кто слышал этот разговор, засмеялись. "Ты тоже хорошо выглядишь", - ответила Собчак, показав розовые носки Урганта.

"Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!" - прокомментировала видео Ксения Собчак.

- Классные Иван и Ксения, - пишут в Сети.

- У Ивана штанцы, как у деда Васи с деревни "Добрая вода".

- Такие открытые и забавные.

- Смешной Ургант.

- Такие милые оба.

В конце марта Собчак сообщила, что переболела коронавирусом. Из-за болезни у нее пропал голос.

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