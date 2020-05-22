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Ургант в розовых носках отчитал Собчак за отсутствие маски

09:26
  • пятница
  • 22 мая 2020

Они встретились на работе

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram забавное видео, где она обменивается шутками с коллегой Иваном Ургантом. 
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Звезды встретились в телецентре "Останкино". Во время разговора Собчак начала вести съемку, направив камеру на Урганта. "Ты бы себя сняла, чтобы люди хоть посмотрели, как ты без всего", - сказал ей с упреком шоумен. Он шел по коридору в маске, тогда как его коллега пренебрегла мерами индивидуальной защиты. 

После этих слов Собчак развернула камеру смартфона на себя и попыталась оправдаться: "А что, я сдала анализы, мне можно". "Нет, ты просто сдала, мать", - пошутил Ургант. Все, кто слышал этот разговор, засмеялись. "Ты тоже хорошо выглядишь", - ответила Собчак, показав розовые носки Урганта. 

"Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!" - прокомментировала видео Ксения Собчак. 

- Классные Иван и Ксения, - пишут в Сети. 

- У Ивана штанцы, как у деда Васи с деревни "Добрая вода".

- Такие открытые и забавные. 

- Смешной Ургант. 

- Такие милые оба. 

В конце марта Собчак сообщила, что переболела коронавирусом. Из-за болезни у нее пропал голос. 

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