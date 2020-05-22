Российскую вакцину от коронавируса испытали на ученых

Препарат проверили его разработчики

Академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от COVID-19 пока неофициально была испытана на людях.

Первыми, кто получил препарат, оказались сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые занимались его разработкой. Директором этого центра является Гинцбург.

Ученый сообщил, что все люди остались живы и здоровы. "Нет. Радуются", - ответил он на вопрос "Интерфакса" о возможных побочных эффектах. По его словам, это было необходимо для защиты работников и продолжения работы над вакциной.

Гинцбург не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Накануне стало известно, кто первый получит вакцину от коронавируса.

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