В России отказались от идеи полупустых самолетов

Рассаживать в шахматном порядке не будут

Роспотребнадзор отказался от идеи шахматной рассадки пассажиров в салонах самолетов. В новых методических рекомендациях для авиакомпаний нет требования о 50% заполнении салонов, однако пассажиры должны быть соблюдать социальную дистанцию при посадке и высадке, а также во время похода в туалет.

Утвержденные рекомендации предполагают трехэтапную отмену санитарных мер. На первом пассажирам придется пройти температурный контроль на входе в аэропорт и перед посадкой в самолет. Кроме того, они должны быть в масках и перчатках. Если полет длится больше трех часов, индивидуальные средства защиты авиакомпания должна заменить на новые за свой счет. Верхнюю одежду нужно размещать на багажной полке, доставать ее во время полета без веской причины нельзя. Весь полет придется оставаться пристегнутым ремнями безопасности. Еду пассажирам будут давать в герметичной индивидуальной упаковке. Посуда должна быть одноразовой. В здании аэропорта и при посадке в самолет пассажиры также обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Как пишет газета "Известия", отказаться от идеи полупустых самолетов пришлось после критики Минтранса и авиационной отрасли. В ведомстве предупреждали, что реализация этого требования приведет к значительному росту цен на билеты.

Новые требования в авиационной отрасли оценили неоднозначно. По мнению главы консалтинговой компании Infomost Бориса Рыбака, даже без строгих норм по рассадке перевозчикам неизбежно придется поднять цены до конца года на 30–40%. Он также обратил внимание на то, что пассажиры обязаны весь полет находиться в маске, при этом принимать пищу им разрешено.

По мнению собеседника газеты в крупной авиакомпании, требования к социальной дистанции вызовут не только экономические, но и технические сложности. Например, посадка в самолет Boeing-737 займет как минимум вдвое больше времени. Другой источник заявил, что социальную дистанцию от входа до посадки в самолет соблюсти практически невозможно.

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