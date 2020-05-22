Что категорически нельзя делать в день Николая Чудотворца

Нарушителям запретов грозит беда

22 мая православные россияне вспоминают святителя Николая Чудотворца, которого считают покровителем моряков, купцов, детей и скота.

День святителя Николая отмечают 19 декабря, а праздник 22 мая приурочен к событиям 1087 года, когда мощи праведника перенесли в город Бари.

С давних пор в день Николая Чудотворца (или Николая Угодника, или Николы Вешнего) молились об избавлении от болезней, а также о спасении скота от диких зверей. 22 мая было принято свататься, накрывать для гостей богатый стол и устраивать гулянья.

Согласно поверьям, в этот день нельзя прикасаться к острым предметам, в том числе иголкам и ножам. Их можно брать в руки только во время еды и приготовления пищи. Нарушителей запрета ждут долгие годы нужды.

Из этого ограничения плавно вытекает следующий: 22 мая верующим строго-настрого запрещено стричь волосы и ногти.

Кроме того, возбраняется носить грязную и ветхую одежду. Это в большей степени касается молодых людей. Если они наденут на праздник обноски, то еще долго не найдут свою вторую половинку.

В праздник не стоит заниматься рукоделием и уборкой в доме, а также ремонтом и строительством. В противном случае вся работа может пойти насмарку.

Как и в другие православные праздники, в день Николая Чудотворца нельзя сквернословить, ссориться, желать другим людям зла. Желательно в этот день вообще избегать негативных мыслей.

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