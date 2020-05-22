ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина сходил к стоматологу и стал миллионером

09:50
  • пятница
  • 22 мая 2020

Зуб удачи и плохое настроение сделали свое дело

Мужчина сорвал джекпот после похода к стоматологу.

Ситуация произошла в австралийском городе Кеперр, штат Квинсленд. Местный житель пришел к дантисту, чтобы вырвать больной зуб. После операции мужчина положил зуб в мешочек и решил поднять себе настроение.

Он зашел за лотерейным билетом и в тот же день сорвал джекпот в миллион австралийских долларов (46,7 миллиона рублей), пишет "Лента.ру". Радости мужчины не было предела, вырванный зуб стал его новым талисманом.

Выигранные деньги пойдут на выплату ссуды на дом и помощь семье, рассказал счастливчик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стоматолог
Стоматолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.