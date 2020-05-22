Мужчина сходил к стоматологу и стал миллионером

Зуб удачи и плохое настроение сделали свое дело

Мужчина сорвал джекпот после похода к стоматологу.

Ситуация произошла в австралийском городе Кеперр, штат Квинсленд. Местный житель пришел к дантисту, чтобы вырвать больной зуб. После операции мужчина положил зуб в мешочек и решил поднять себе настроение.

Он зашел за лотерейным билетом и в тот же день сорвал джекпот в миллион австралийских долларов (46,7 миллиона рублей), пишет "Лента.ру". Радости мужчины не было предела, вырванный зуб стал его новым талисманом.

Выигранные деньги пойдут на выплату ссуды на дом и помощь семье, рассказал счастливчик.

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