Саакашвили рассказал, что не так с Украиной

Глава исполнительного комитета реформ объявил главную проблему страны

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что проблема страны состоит в отсутствии государственного управления.

"Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть, - государственного управления", - заявил он в эфире украинского телеканала "1+1".

Речь об этом зашла во время разговора о публикации записей телефонных разговоров, на которых, по утверждению депутата Верховной Рады Андрея Деркача, экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают внутреннюю политику Украины.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ Украины ране в мае. Комитет входит в состав Национального совета реформ при президенте.

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