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ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры

10:07
  • пятница
  • 22 мая 2020

Мероприятия пройдут в онлайн-формате

ВДНХ подготовила специальную программу ко Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день год назад на ВДНХ в отреставрированном павильоне "Земледелие" открылся единственный в России центр славянской письменности "Слово", - говорится в сообщении.

По случаю памятной даты на ВДНХ пройдет серия онлайн-мероприятий. В нее вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию нашего языка.

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