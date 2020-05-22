Депутат Мосгордумы отметила соблюдение большинством горожан масочного режима

Это ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких

Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы, введенные в столице в рамках борьбы с коронавирусом.

Количество пассажиров в московском метро без перчаток снизилось до 7%, маски используют 99% москвичей, заявила депутат Московской городской думы Мария Киселева в интервью агентству "Москва".

"Большая часть жителей нашего города очень серьезно отнеслись к введению масочного и перчаточного режимов, тем самым показав ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких. К сожалению, есть те, кто не воспринимает эту ситуацию всерьез, но таких людей очень мало", отметила Киселева.

Несмотря на снижение в Москве динамики заболеваемости коронавирусом, еще рано говорить о возвращении к нормальной жизни, сообщила депутат. Введенные из-за COVID-19 ограничения пока остаются в силе.

"Мы не можем позволить себе вернуться к обычной жизни до тех пор, пока количество заболевших не вернется к значениям середины марта. Пока мы далеки от тех цифр. Конечно, терпеть очень непросто, особенно теперь, когда пришла весна и бывает хорошая погода. Но на карте стоит наше здоровье, здоровье наших близких, жителей нашего города - это наша общая ответственность", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что не стоит равняться на Европу, поскольку там ограничения начали вводить на три-четыре недели раньше, чем в Москве. Следовательно, и снимать их начали раньше.

В Москве с 12 мая введен масочный режим. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов и в общественном транспорте. Такие требования введены и в других российских регионах.

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