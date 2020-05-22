Собянин: С 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг "Мои документы"

С соблюдением санитарных норм

Столичные многофункциональные центры, которые возобновят работу с 25 мая, будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом. В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители", - написал мэр.

Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru.

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