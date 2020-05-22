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COVID-19 в России: послабления в Москве и военные медики в Дагестане

11:32
  • пятница
  • 22 мая 2020

Ситуация в регионах развивается по-разному

Ситуация с коронавирусом в ряде регионов позволяет перейти к третьему этапу снятия ограничительных мер. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, целый ряд послаблений объявили в Москве с 25 мая, разумеется, при строгом соблюдении санитарных норм. В некоторых субъектах обстановка, напротив, тревожная. И без федеральной помощи справиться с эпидемией пока не удается.

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В Дагестан продолжают съезжаются колонны спецтехники из разных регионов. В Хасавюрте и Кизляре работает Донской спасательный центр МЧС. Дезинфицируют не только социально значимые объекты: больницы, магазины и детские площадки, но и улицы. В республике ситуация одна из самых сложных по стране. По поручению Владимира Путина военные здесь подготавливают площадки для полевого госпиталя. Его развернут в Буйнакске. Мобильный многопрофильный госпиталь доставят из Ставропольского края. В ожидании помощи у врачей большая нагрузка. Но количество выздоровевших увеличивается.

В то время, когда врачи, не жалея себя, сутками напролет спасают больных коронавирусом, находятся и те, кто призывает людей не соблюдать ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции. 42-летний житель Читы только в интернете оказался бесстрашным. Сотрудникам полиции он отказался открывать дверь, петли пришлось срезать болгаркой. Улики найдены, возбуждено уголовное дело по статье "Призывы к массовым беспорядкам". Подозреваемому грозит срок в виде лишения свободы на срок до двух лет.

А в Москве - новый этап смягчения ограничений. С 25 мая в городе начнут работать центры госуслуг "Мои документы". Откроются только 88 отделений, расположенных в наиболее густонаселенных районах и с хорошей транспортной доступностью. Но попасть в них можно будет только по предварительной записи на портале мос.ру. Со следующего понедельника возобновит работу и столичный каршеринг. Но тоже в ограниченном режиме.

"Арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции", - сообщила ранее мэр Москвы.

Также Сергей Собянин объявил об изменениях в работе цифровых пропусков. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские пропуска. Жители других регионов могут их оформить на столичном сайте Госуслуг.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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