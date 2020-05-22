Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу

О решении Дональда Трампа спорят как в самих Штатах, так и в Европе

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу и будет полностью следовать всем его положениям. Так ответили в МИД России на решение Соединённых Штатов. Накануне президент Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе Вашингтона из международного соглашения. Причём, вину возложил на Москву. В ООН предупреждают: разрыв договорённостей чреват началом гонки вооружений.

Уведомить союзников о решении выйти из Договора об открытом небе официально Вашингтон должен лишь сегодня. Однако вчерашнее заявление Дональда Трампа уже наделало шуму. Послы стран НАТО собирают экстренную встречу, чтобы обсудить последствия, которые не заставят себя ждать. Подписанный в 2002 году документ утратит силу через 6 месяцев.

"Есть высокий шанс, что мы можем достичь нового соглашения. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы вместе работали над проблемой нефти. К сожалению, Россия не соблюдала условия Договора по открытому небу, поэтому мы из него выходим", - заявил Трамп.

Чтобы объяснить, какие именно условия не соблюдала Россия, подсчитали журналисты, Госдепу потребовалось 1000 слов. Однако измерять, скорее, следовало бы не в словах - в литрах. Сплошная вода. Согласно договору, страны-участницы могли совершать обзорные полёты для наблюдения за военной деятельностью и открыто собирать информацию друг о друге. Россия же якобы не давала доступ к некоторым своим территориям. В этом - основная претензия США. Впрочем, достаточно взглянуть на цифры. За 14 лет Америка провела 196 подобных полётов над нашей страной. Тогда как Россия - всего 71. Почти в три раза меньше. Так что у Москвы куда больше причин задавать вопросы Вашингтону. Тем не менее, заявили в российском МИД, наша страна пока не рассматривает возможность выхода из Договора.

"Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", - заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Сейчас участниками договора остаются 34 государства. И выходя из Договора об открытом небе, США продолжают разрушать архитектуру международной безопасности, которую так долго выстраивали после Холодной войны. Об этом не раз напоминали Франция, Великобритания и даже Польша. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Вашингтон пересмотреть свое решение. "Я глубоко сожалею в связи с этим заявлением. Вместе с нашими партнерами мы будем убеждать США пересмотреть свое решение", - заверил он.

Согласия нет и в самом Вашингтоне. Майкл Хайден - генерал в отставке и экс-глава Агентства нацбезопасности - назвал выход из договора настоящим безумием. Ветераны американской политики Джордж Шульц и Уильям Перри, возглавлявшие в свое время федеральные ведомства, ещё в марте направили в Белый дом открытое письмо с требованием не принимать опрометчивых решений. А накануне сенаторы-демократы и вовсе представили закон, запрещающий президенту предпринимать подобные шаги без одобрения парламента.

"Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта.

Демократы припомнили Трампу и выход из ядерной сделки с Ираном в 2018 году, и отказ от договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Одной из немногих сдерживающих мер до сих пор остаётся лишь СНВ-3. Срок договора об ограничении вооружений истекает уже в следующем году. И судя по тому, как просто США отказываются от данных обязательств, переговоры о продлении простыми явно не будут.

Анна Пешехонова. Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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