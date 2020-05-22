Украинский лидер занял выжидательную позицию

Еще один международный скандал с участием США набирает обороты по мере приближения за океаном президентских выборов. Вмешивался ли бывший вице-президент Джо Байден в дела Киева - ответить на этот вопрос теперь должна украинская прокуратура. Исход расследования может ударить по всем сторонам конфликта, но в самом сложном положении оказался нынешний лидер Украины.

Киевский суд обязал Генпрокуратуру расследовать возможное вмешательство бывшего вице-президента США Джо Байдена в дела Украины. В основу уголовного дела должны лечь опубликованные аудиозаписи телефонных разговорив Петра Порошенко с высокопоставленным чиновниками из Вашингтона. Экс-президенту Украины грозит госизмена, но на приговор мало кто надеется.

"Извините, я обычно на позитиве, а тут вам сразу скажу отрицательные вещи. Чем закончится дело? Ничем. Сядет Порошенко по госизмене? Нет, не сядет. И сейчас президент Зеленский на распутье", - заявил политик Дмитрий Спивак.

Зеленского втянули в международный скандал. Но от его решения зависят не только результаты президентских выборов в США, ведь Байден рассчитывает стать главой Белого Дома, а скандал бьет по его репутации, но и собственное политическое будущее. Расследовать дело - значит поддержать избирательную кампанию Трампа, но его победа не очевидна. Украинский лидер занял выжидательную позицию. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, недавно назначенный главой комитета реформ Украины, Зеленского поддерживает, намекая, что нужно сменить стиль управления страной на более жесткий.

"Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления. В первую очередь там, где оно должно быть - государственного управления", - заявил Саакашвили.

Но одним государственным управлением умирающую экономику страны не спасти. Украина зависит от денежных вливаний из-за рубежа. И ради этих средств готова жертвовать своими интересами. Условием получения кредита от МВФ были земельная и банковская реформы - обе сомнительные. Но обещанные 5 миллиардов долларов сделали свое дело. Очевидно, что это не последнее, о чем попросят украинских чиновников.

"Это гарантия, что Украина будет готова вернуться к росту и возобновлению более широких реформ, когда кризис закончится. Ожидается, что договорённость также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки", - говорится в сообщении МВФ.

Тем временем уровень бедности в стране близок к катастрофическому. И возможностей заработать деньги у населения все меньше. Власти Эстонии выступили против того, чтобы украинцы приезжали к ним собирать клубнику. Тысячи человек могут остаться без сезонного заработка.

Виктор Прокушев, "ТВ центр".

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