Пленники "Рукбана" рассказали об ужасах подконтрольного США лагеря

Людям не хватает продовольствия, воды и медикаментов

В сирийскую Пальмиру возвращаются беженцы из лагеря "Рукбан", известного своими чудовищными условиями содержания. Те, кому удалось покинуть подконтрольную американцам территорию, рассказали о бесчинствах боевиков. Террористы устраивают пытки, забирают гуманитарную помощь. Людям не хватает продовольствия, воды, медикаментов.

Тадмор - арабское название известной на весь мир Пальмиры. До войны - город-сад, без преувеличения. Пришедшие боевики не щадили ни людей, ни строения, ни античные ценности. Сегодня Тадмор лежит в руинах.

Население - около двух тысяч человек. Очень скромный показатель по сравнению с довоенным временем. Здесь уже привыкли все делить на до и после. Результат не в пользу современности, говорит автослесарь Хассан. Человек в Тадморе уважаемый, потому что единственный, кто и велосипед, и трактор починит.

"До войны Пальмира была главным туристическим центром. Сюда приезжали сотни тысяч человек. Я всю жизнь работаю в этой автомастерской, но большого дохода это не приносит. Раньше я сдавал туристам квартиру. Это был настоящий заработок. Сейчас в Пальмиру никто не приезжает. Надеюсь, те времена вернутся", - заявил Хассан Аккаарб.

Пока же в Тадмор возвращаются те, кто бежал от войны. Многие из них были пленниками печально известного лагеря "Рукбан". У каждого своя история.

Жизнь Мхаммада боевики оценили в 300 тысяч фунтов. Конечно, у мужчины таких денег не было. Сторговались на 30 тысячах. Нужно было выбираться любой ценой. Мхаммад пробыл в лагере четыре года, не многие такое выдерживают. Чуть не потерял ногу - заражение крови. Сейчас у него постоянные проблемы со здоровьем.

"Страшные издевательства. Особенно со стороны так называемой Сирийской свободной армии. У меня нет слов, чтобы что-то сказать про этих людей. Мы же один народ! Они убивают своих на своей земле", - сказал Мхаммад Абдулла.

Лагерь "Рукбан" находится в подконтрольной американцам зоне близ их военной базы Эт-Танф на границе с Иорданией. Какова численность лагеря, точно неизвестно. Но очевидно, что речь идёт о десятках тысяч человек. По сути - заложников. Условия жизни - ни еды, ни воды, ни медицины.

"Я помню случай: двое маленьких детей обожглись, играя у печи. Мы хотели показать их медикам. Два дня нас никуда не выпускали. Дети умерли у нас на руках", - вспоминает Халед Рашид.

Это был самый страшный случай за время пребывания Халеда в лагере. К издевательствам над собой, говорит, привыкаешь. Но смириться с мучениями детей невозможно. Халед - многодетный отец. Надеется, что его сыновья и дочери не окажутся в подобной ситуации. Свой дом мужчина готов защищать до последнего. Как и все те, кто знает, что скрывает за высоким забором "Рукбан".

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Тадмор. Сирия.

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