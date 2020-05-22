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На Камчатке ввели "оранжевый код" для авиации из-за вулкана

11:49
  • пятница
  • 22 мая 2020

Ключевской снова проявил активность

На Камчатке снова проявил активность вулкан Ключевской, передает "ТВ Центр". Столб пара, газа и пепла поднялся на высоту более пяти километров. Так называемый шлейф от выброса распространился на сорок километров от сопки.

Сейсмологи заверяют: опасности для жителей полуострова извержение не представляет. А вот для авиации установлен предпоследний - "оранжевый" - код опасности. Ключевская сопка - самый высокий из действующих вулканов Евразии. Новая фаза его активности началась 1 ноября прошлого года.

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