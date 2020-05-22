На Камчатке ввели "оранжевый код" для авиации из-за вулкана

Ключевской снова проявил активность
На Камчатке снова проявил активность вулкан Ключевской, передает "ТВ Центр". Столб пара, газа и пепла поднялся на высоту более пяти километров. Так называемый шлейф от выброса распространился на сорок километров от сопки.
Сейсмологи заверяют: опасности для жителей полуострова извержение не представляет. А вот для авиации установлен предпоследний - "оранжевый" - код опасности. Ключевская сопка - самый высокий из действующих вулканов Евразии. Новая фаза его активности началась 1 ноября прошлого года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"