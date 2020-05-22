Как увлекательно провести выходные дома

Театры, фильмы и экскурсии - "ТВ Центр" выбрал самые интересные события

Экскурсии по океанариуму, лучшие постановки ведущих российских театров, открытые чтения с любимыми артистами. И всё это в режиме онлайн. Самые интересные события может посетить каждый, не выходя из дома. Для киноманов канал "ТВ Центр" подготовил серию увлекательных фильмов.

Большой театр замер в ожидании - встреча со зрителями всё откладывается. Труппа держится мужественно. От всей души благодарит тех, кто остался рядом, пусть и виртуально. Онлайн-трансляции спектаклей этой весной посмотрели 8,5 миллиона человек из 53 стран. Звёзды Большого говорят им "спасибо" на разных языках.

"Я думаю, что мы, артисты, и наш отдел бренд-менеджмента обязательно придумаем еще массу интересных идей, которые вы сможете увидеть на официальной странице Большого театра", - заявил ведущий солист балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко.

И ведь придумывают! Чего стоит онлайн-репетиция по мотивам фильма "Айболит-66", моментально поднимающая боевой дух и настроение.

С оптимизмом всё хорошо и у артистов кино. Они ведь тоже на самоизоляции, все съемки приостановлены. Звёзды Голливуда решили: раз нельзя играть, будем читать. Режиссёр Тайка Вайтити предложил сказку "Джеймс и гигантский персик". Эта онлайн-декламация вполне тянет на "Оскар". Акция - благотворительная, в помощь врачам из бедных стран.

В России за благое дело взялись мэтры. И это уже не сказки, а суровая правда. Труппа БДТ читает в прямом эфире монологи врачей, которые сегодня борются с COVID-19.

К этой акции присоединяются и другие театры, продолжая общение со зрителями исключительно онлайн. Театриум на Серпуховке приглашает на встречу с Булгаковым. Это прочтение "Записок юного врача" пронзительно, глубоко и спорно.

"Это хорошо, когда зритель говорит: "Я категорически не понимаю, не принимаю". Здорово! Значит, люди пришли поработать мозгами", - уверен режиссер спектакля "Морфий" Андрей Ермохин.

На думающего зрителя рассчитан и 27-й Псковский Пушкинский фестиваль. Ежедневно, из любой точки планеты, можно смотреть лучшие спектакли ведущих театров.

"22 спектакля. Виртуальная выставка, блог фестиваля - встретимся в интернете!" – приглашает арт-директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Андрей Пронин.

В интернете сейчас можно встретиться с самыми необычными героями и стать свидетелем невероятных событий.

Это за океаном пингвины Гумбольдта ходят по залам пустых музеев. А в "Москвариуме" готовятся к событию, тянущему на сенсацию.

Морская черепаха Барбариска стала первым в России подводным видеоблогером. Спокойно снимает в главном аквариуме четыре сотни своих соседей. Для специалистов камера на её панцире - возможность изучить двигательную активность краснокнижной любимицы и взаимоотношения с другими обитателями. Снятый Барбариской ролик будет показан завтра, по случаю большого праздника.

"Это видео будет опубликовано в наших соцсетях в рамках онлайн-программы "Энциклопедия мирового океана". 23 мая в 12 часов выйдет новый выпуск, посвященный всемирному дню черепахи", - заявила руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.

На телеканале "ТВ Центр" в выходные покажут "Синичку". Правда, к миру животных этот захватывающий фильм отношения не имеет. Разве что по накалу страстей. В воскресенье - настоящий подарок для ценителей детективных историй. Потрясающие актёрские работы и загадочные события в "Доме на краю леса".

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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