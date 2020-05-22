За сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса

Скончались 150 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 8894 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 326448.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2988. В Подмосковье заболели еще 824 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 150 пациентов с коронавирусом. Из них 73 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 3249 человека.

Выздоровели от коронавируса 7144 человека. Общее число переболевших достигло 99825.

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