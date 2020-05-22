Платформа "Россия - страна возможностей" отмечает двухлетие

В проектах уже приняли участие более 3,5 миллиона человек

Два года успешной работы и помощи людям реализоваться в профессии. Очередную годовщину отмечает проект "Россия - страна возможностей". Организация была учреждена по инициативе Владимира Путина.

Она призвана помочь гражданам развиваться в профессии. Сегодня на платформе - 25 программ, среди которых "Лидеры России", "Я профессионал", "Профстажировка 2.0" и многие другие. Они охватывают все регионы нашей страны и рассчитаны на самую разную аудиторию - как на школьников, так и на людей среднего возраста, ученых, управленцев, представителей творческих направлений. В проектах уже приняли участие более 3,5 миллиона человек. Всего за 2 года - тысячи историй успеха.

"180 финалистов конкурса "Лидеров России" получили новые серьезные назначения – стали губернаторами, заместителями федеральных министров, руководителями компаний. Это только часть историй успехов наших участников. Это именно та задача, которую перед нами поставил президент, сделать так, чтобы каждый россиянин, независимо от профессии, от того места, где он живёт, мог самореализоваться", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей".

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