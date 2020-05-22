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"Ни копейки не имеем": Тарзан пожаловался на безденежье из-за карантина

10:50
  • пятница
  • 22 мая 2020

Ему пришлось закрыть свой фитнес-клуб

Стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, рассказал о незавидном положении артистов на карантине. 
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Из-за ситуации с коронавирусом мужу Наташи Королевой пришлось закрыть свой фитнес-клуб. Все оборудование он перевез на дачу.

Кроме того, из-за пандемии COVID-19 красочные шоу с участием Тарзана накрылись медным тазом. Артист уже второй месяц вынужден демонстрировать свое накаченное тело исключительно в Instagram.  

По словам Тарзана, многие артисты лишились заработка из-за пандемии, но их по-прежнему считают богачами. 

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране", - цитирует Тарзана teleprogramma.pro

Отмена концертов и корпоративов сильно ударила по кошелькам звезд. Ранее на свое положение жаловались Александр Серов, Татьяна Буланова, Виктор Рыбин и другие знаменитости, некоторые из которых даже задумались о продаже имущества.

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