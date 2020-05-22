Мать убитой историком аспирантки рассказала о главной ошибке дочери

Родители надеются на справедливое решение суда

Мать убитой доцентом СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказала о трагедии.

Она с мужем не верят в раскаяние историка и надеются на справедливое расследование дела, пишет издание StarHit.

"Она рождалась, чтобы прийти на эту землю, в муках. И она умирала в страшных муках. Она сделала в своей жизни только одну большую ошибку — встретила на своем пути Соколова и полюбила его", - заявила мать убитой.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался.

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