Адвокат Лолиты высказался о нападении на ее экс-супруга

Ни о какой мести здесь говорить нельзя

Тренер по фитнесу и сквошу Дмитрий Иванов, который недавно развелся с певицей Лолитой Милявской, намекнул на причастность адвоката Сергея Жорина к своей госпитализации.

Жорин представлял интересы Милявской в бракоразводном процессе с Ивановым и порой довольно жестко высказывался о тренере. Юрист пытался доказать, что мужчина заключил брак со звездой в корыстных целях. 30 апреля певица и тренер официально развелись. На этом настояла Лолита, которая хотела побыстрее "освободить паспорт".

21 мая стало известно, что Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами. Причину госпитализации он не раскрыл. По слухам, мужчина то ли попал в ДТП, то ли его избили.

"И анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца... Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку... Поживем - увидим", - заявил kp.ru Дмитрий Иванов.

В его словах распознали намек на то, что Жорин может быть причастен к его госпитализации. Адвокат заявил, что никакой мести с его стороны быть не может.

"Я никому зла не желаю. Но какого было мое удивление, когда он начал прозрачно намекать, что я якобы могу быть причастен к нападению на него. Мне кажется, это попахивает каким-то пиаром. Я точно не могу быть причастен к каким-то противозаконным действия", - цитирует Жорина 5-tv.ru.

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