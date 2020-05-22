У каждого седьмого из сдавших на COVID-19 нашли антитела

Больше всего тестов сделали в Москве и Подмосковье

Каждый седьмой тест на антитела к COVID-19 оказался положительным. Об этом сообщили в лаборатории "Инвитро".

За четыре дня лаборатория исследовала более 40 тысяч анализов и обнаружила, что у 14% пациентов есть антитела к коронавирусу. Это значит, что они могли переболеть в скрытой форме, передает РИА Новости.

"Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним", - рассказали в "Инвитро".

Более 47% сдали анализ в Московском регионе, в Центральном федеральном округе — 7,9%, в Поволжье — 9,5%, в Северо-Западном федеральном округе — 14,6%, в Сибири — 8,6%.

Лаборатория "Инвитро" начала тестирование на антитела к коронавирусу 18 мая. Стоимость анализа – 950 рублей без учета стоимости забора биоматериала. Результат тестирования обычно готов через два дня.

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