Футболист Павел Погребняк заразился коронавирусом

Он находится под наблюдением врачей

Нападающий екатеринбургского "Урала", экс-игрок сборной России Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на сайте футбольного клуба, заболевание у Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничто не угрожает.

"Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.

У других игроков "Урала" не выявили COVID-19.

По последним данным, девять футболистов Российской Премьер-Лиги заболели коронавирусом. Среди них Константин Плиев, Роман Евгеньев, Магомед-Шапи Сулейманов.

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