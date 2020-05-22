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Футболист Павел Погребняк заразился коронавирусом

12:13
  • пятница
  • 22 мая 2020

Он находится под наблюдением врачей

Нападающий екатеринбургского "Урала", экс-игрок сборной России Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. 
За сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса

Как сообщается на сайте футбольного клуба, заболевание у Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничто не угрожает. 

"Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении. 

У других игроков "Урала" не выявили COVID-19. 

По последним данным, девять футболистов Российской Премьер-Лиги заболели коронавирусом. Среди них Константин Плиев, Роман Евгеньев, Магомед-Шапи Сулейманов. 

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