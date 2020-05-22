Футболист Павел Погребняк заразился коронавирусом

Он находится под наблюдением врачей
Нападающий екатеринбургского "Урала", экс-игрок сборной России Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщается на сайте футбольного клуба, заболевание у Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничто не угрожает.
"Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.
У других игроков "Урала" не выявили COVID-19.
По последним данным, девять футболистов Российской Премьер-Лиги заболели коронавирусом. Среди них Константин Плиев, Роман Евгеньев, Магомед-Шапи Сулейманов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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